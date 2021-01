S.M. è stato arrestato e domani mattina comparirà in Tribunale per il rito direttissimo.

Gli agenti nel monitorare l'area della stazione ferroviaria, notavano un giovane che alla loro vista tentava di disfarsi di quattro involucri, prontamente recuperati. All'interno vi erano diversi grammi di cocaina, per cui subito dopo è stata perquisita l'abitazione del giovane fermato, dove è stato rivenuto circa un etto di marijuana.

Nella giornata odierna, gli agenti del Commissariato Distaccato di P.S. di Cisterna hanno tratto in arresto il diciannovenne S.M., nato a Latina ma residente nella cittadina pontina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

