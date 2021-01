Nei giorni scorsi a San Felice Circeo sono stati segnalati alcuni furti in attività commerciali e abitazioni private. I carabinieri, al termine di una specifica attività investigativa, sono arrivati a identificare il presunto responsabile e di conseguenza a denunciare un ragazzo di 22 anni per i reati di "furto" e "ricettazione", recuperando anche buona parte della refurtiva.

I colpi sono stati messi a segno sostanzialmente nel corso del weekend. Nel mirino, due attività commerciali e due abitazioni private. A essere portati via, oltre a denaro per oltre un migliaio di euro, strumenti informatici, alcuni prodotti alimentari e indumenti sportivi. Quando i furti sono stati scoperti, sono stati immediatamente allertati i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo, i quali, sotto il coordinamento della Compagnia di Terracina guidata dal capitano Francesco Vivona, hanno avviato una specifica attività investigativa.

I militari dell'Arma hanno raccolto diversi elementi che alla fine li hanno portati a effettuare una perquisizione domiciliare a carico di un ragazzo di nazionalità indiana, classe 1998, già noto alle forze dell'ordine. Durante quest'attività, i carabinieri hanno rinvenuto quasi tutta la refurtiva, fatta eccezione per una parte del denaro contante, che sarà restituita ai legittimi proprietari. Oltre a ciò, è stata trovata anche una piccola quantità di sostanza stupefacente (del tipo hashish) per la quale la posizione del ragazzo è al vaglio.

Alla luce del rinvenimento di buona parte degli oggetti che erano stati asportati da negozi e abitazioni a seguito dei furti avvenuti nei giorni scorsi, nei confronti del 22enne è scattata la denuncia a piede libero per "furto" e "ricettazione".