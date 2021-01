Non si registrano persone coinvolte.

Sul posto, presso una azienda chimica, la squadra territoriale VVF di Latina constatava la presenza di un principio di incendio scaturito a causa di un mal funzionamento di una caldaia che produce vapore provocando il surriscaldamento della coibentazione di una cisterna di olio diatermico. Fondamentale il primo intervento della squadra antincendio aziendale che iniziava le operazioni di spegnimento portate a termine dal nostro personale intervenuto che nel contempo metteva in sicurezza il sito.

