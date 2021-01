Sono poco più di 5 mila gli studenti che hanno aderito, fino ad oggi, allo screening anti Covid promosso dalla Asl di Latina per il ritorno a scuola. Come scrive l'agenzia Agi in un lancio, il rientro a scuola in sicurezza non ha sortito gli effetti sperati, almeno dal punto di vista della partecipazione.

"Di circa 23420 aventi diritto - spiega il dottor Angelo Maietta, referente equipe scuole Covid della Asl in provincia di Latina - ad oggi meno di 5mila ragazzi hanno scelto di fare il tampone aderendo a questo servizio. Come Asl ci siamo organizzati con le prenotazioni, anche grazie alla tecnologia, e per facilitare il tutto in alcune localita' abbiamo allestito appositamente dei punti negli istituti scolastici. Diciamo pure - sottolinea il medico con una punta di amarezza - che ci aspettavamo maggiore sensibilita', anche da parte delle famiglie per effettuare i controlli".

Del resto, il focolaio che si è verificato in questi giorni a Sabaudia sta lì a dimostrare come all'interno delle scuole della provincia non ci sia una situazione di completa sicurezza.