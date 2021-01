È una piaga che continua a ripresentarsi periodicamente quella dei furti all'interno delle vetture lasciate in sosta dai podisti e più in generale dai frequentatori della pista di via del Lido, ma l'ultima variante sembra rivelarsi ancora più preoccupante di un fenomeno che si ripresenta sempre sotto diverse forme. L'ultimo raid dei "topi" d'auto che ci è stato segnalato, si sarebbe consumato infatti senza scasso e ha visto i ladri intascare una discreta somma di denaro, prelevata direttamente dallo sportello bancomat utilizzando le carte trovate all'interno della macchina.

L'episodio che la vittima ha denunciato poi ai Carabinieri, risale ad alcuni giorni fa e si è consumato nella zona dell'autolavaggio all'inizio della pista ciclopedonale che dal quartiere Q5 porta verso Capoportiere. Da sempre quello è uno degli obiettivi sensibili per i ladri che vanno a caccia dei portafogli lasciati da chi vive in un'altra zona della città e si reca appositamente in via del Lido per una camminata o una corsetta. Furti che i soliti ignoti riescono a consumare nei momenti di distrazione generale e in passato hanno fatto registrare anche diverse denunce.