Incidente mortale lungo la statale Appia nel territorio di Pontinia al km 82. A perdere la vita un giovane della zona. La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Terracina, diretta dal comandante Giuliano Trillò.

Secondo una prima ricostruzione pare che non siano coinvolti altri veicoli. Per cause da accertare il ragazzo avrebbe perso il controllo dell'auto che si è schiantata contro un pino che si trova ai margini della carreggiata. Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della polstrada, i vigili del fuoco e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.