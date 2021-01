È Giacomo Truini il giovane che ha perso la vita nell'incidente avvenuto ieri sera lungo l'Appia, al chilometro 82, nel territorio di Pontinia. La dinamica dell'accaduto è in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale di Terracina, diretta dal comandante Giuliano Trillò. Non risultano altri mezzi coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell'auto, uscita poi di strada e finita contro uno dei pini che costeggiano la strada.

