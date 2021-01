Arrestata in Germana l'ultima persona che ancora non era stata fermata dai Carabinieri nell'ambito dell'operazione Anni 2000. Infatti le forze speciali Tedesche hanno dato esecuzione a Monaco di Baviera al mandato di arresto europeo catturando il Minturnese Alessandro Forcina, indagato nell'inchiesta anni 2000 e colpito da ordine di cattura su richiesta della DDA di Roma. Critico verso il dispiegamento di forze tedesche messe in campo è stato l'Avv. Pasque Cardillo Cupo, che il Forcina ha deciso di nominare da Monaco di Baviera per assisterlo per il procedimento in Italia. "Sarebbe stata sufficiente una telefonata" - ha chiosato il penalista Formiano- "atteso che lo hanno preso mentre spalava la neve per garantirsi uno stipendio da oltre tre anni".

Il Minturnese, assistito a Monaco dall'avvocato Thomas Pfister, si trova infatti in Germania da numerosi anni unitamente alla moglie e alla figlia. Dopo l'arresto la DDA ha richiesto l'estradizione del Forcina in Italia per rimanere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, alla quale gli Avvocati Cardillo Cupo e Pfister hanno già dichiarato di non opporsi notiziando la Procura di Stato Tedesca, anzi sollecitandola a procedere rapidamente così da consentire al giovane di potersi difendere e spiegare la sua estraneità dai gravi addebiti a lui mossi innanzi al Tribunale del Riesame di Roma. L ' auspicio - nelle intenzioni di Cardillo Cupo e Pfister - è che entro 10/15 giorni il Forcina possa atterrare a Fiumicino.