Quivi tentava di scagliarsi contro una poliziotta, ma il suo tentativo è stato vanificato dagli altri agenti che sono riusciti a bloccare l'energumeno, nonostante si dibattesse violentemente. Lo straniero è stato quindi tratto in arresto e, all'esito della prevista udienza di convalida con giudizio direttissimo tenutosi oggi presso il Tribunale, è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con sospensione condizionale della pena

L'uomo, è stato fermato dagli agenti perché ritenuto responsabile del furto di una bicicletta, ma nel corso del controllo ha assunto un atteggiamento violento e riottoso, al punto tale da indurre gli operanti ad accompagnarlo, non senza faticare, presso gli uffici del Commissariato.

Nella giornata di ieri, venerdì 29 gennaio, la Polizia di Stato del Commissariato di Fondi ha arrestato un 34enne romeno per resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale.

