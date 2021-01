Si è sfiorata davvero la tragedia poco fa lungo via delle Margherite ad Aprilia. Un'auto che stava per raggiungere la piazza, per cause ancora da chiarire, ha sbandato ed è finita contro uno degli alberelli che si trovano sul marciapiede. Per fortuna. Perché accanto all'albero stava passando un giovane del posto che poteva essere travolto.

L'impatto dell'auto ha fatto cadere l'albero che ha colpito il giovane. Dopo l'allarme sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale e il personale del 118. L'ambulanza ha trasferito il giovane apriliano al pronto soccorso con una sospetta frattura alla clavicola. Non sembra che abbia riportato altre ferite. Praticamente illeso invece, il conducente della vettura che al momento di scrivere stava rispondendo alle domande degli agenti di viale Europa intervenuti per i rilievi.