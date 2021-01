"Nella tarda mattinata di oggi - spiegano i vigili del fuoco - presso il distaccamento di Aprilia si presentava una donna che chiedeva al nostro personale di essere aiutata. La stessa lamentava il fatto di avere 4 anelli in un dito ed essere impossibilitata ad estrarli. Il nostro personale con le cautele del caso provvedeva al taglio degli anelli e successivamente faceva intervenire il personale sanitario del 118 per le cure del caso".

Si infila 4 anelli in un dito e poi non riesce ad estrarli: intervengono i vigili del fuoco. E' il singolare caso accaduto ieri mattina ad Aprilia, nella caserma dei vigili del fuoco. A richiedere l'intervento una donna di 81 anni.

