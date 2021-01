Feriti entrambi, uno dei due aveva perso conoscenza: per tutti è due è stato necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la loro Fiat Panda era lanciata a forte velocità sulla Pontina quando è arrivata all'altezza dello svincolo della Migliara 45: l'utilitaria ha attraversato la rotatoria e si è schiantata a bordo strada, dopo essersi girata più volte, finendo la propria corsa contro una casa abbandonata, già danneggiata in circostanze simili lo scorso anno.

Un grave incidente stradale si è registrato stasera alle porte di Latina, dov'è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre un uomo e una donna dall'abitacolo della loro utilitaria e affidarli alle cure dei soccorritori delle ambulanze del servizio 118.

