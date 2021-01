Ancora una volta oltre quota cento, per l'esattezza 121, i positivi al Coronavirus che si sono registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Nel bollettino giornaliero della Asl però non ci sono fortunatamente decessi, mentre sono 153 le persone considerate guarite. I contagiati sono link noti e in prevalenza familiari trattati a domicilio. Record di giornata al capoluogo, con 22 casi, seguito dai 15 di Cisterna, gli 11 di Priverno e gli 8 di Minturno.

Aprilia 6

Bassiano

Campodimele

Castelforte 1

Cisterna 15

Cori 1

Fondi 8

Formia 5

Gaeta 3

Itri

Latina 22

Lenola

Maenza 2

Minturno 8

Monte San Biagio 1

Norma 1

Pontinia 2

Ponza

Priverno 11

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 2

San Felice Circeo 8

Santi Cosma e Damiano 3

Sermoneta 6

Sezze 7

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia 1

Terracina 8

Ventotene

TOTALI 121