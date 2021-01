Sta diventando virale sui social una foto che è stata scattata da un'automobilista questo pomeriggio a Formia, in località Gianola, nei pressi di un incrocio. Un branco di cinghiali che attraversa la strada, indisturbati dalle macchine. Nella zona già altre volte è stata segnalata la presenza di ungulati, trattandosi tra l'altra di un'area limitrofa al Parco di Gianola. Gli stessi residenti lanciano continuamente appelli affinché si intervenga per contenere la presenza di questi animali che spesso creano problemi.

