È morto questa mattina Gianfranco Compagno, giornalista e storico della città di Aprilia. Aveva 70 anni. Da alcune settimane era ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti per il Covid. Compagno era molto conosciuto in città, soprattutto per la sua attività giornalistica. È stato per anni firma del Pontino Aprilia e poi del Giornale del Lazio. Ha collaborato, per un periodo, anche con Latina Oggi. Molto di coloro che hanno intrapreso l'attività giornalistica ad Aprilia, sono stati suoi allievi.

Oltre all'attività giornalistica, Gianfranco Compagno ha legato il proprio nome in modo indissolubile al gemellaggio della città di Aprilia con Mostardas, località brasiliana legata a Menotti Garibaldi, le cui spoglie di trovano a Carano. Gianfranco Compagno lascia la moglie e due figlie. Alla famiglia le condoglianze di Latina Oggi.