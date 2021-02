C'è voluto l'intervento di Polizia e Vigili del fuoco, due giorni fa, per soccorrere un anziano rimasto sul pavimento per un giorno intero, in stato confusionale, dopo una brutta caduta in casa. Solo l'ostinazione dei soccorritori ha permesso di intervenire prima che fosse troppo tardi.

L'uomo era solo in casa perché la moglie da diversi giorni è ricoverata perché affetta da Coronavirus. E proprio in seguito al contagio della consorte, l'uomo si era trasferito in una casa sfitta di loro proprietà, in via Virgilio: a dare l'allarme è stata proprio la moglie, insospettita dal fatto che l'anziano marito non le rispondeva dal giorno prima al telefono.

Sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante, ma per loro non è stato semplice individuare l'appartamento dell'uomo perché i vicini non erano a conoscenza della sua presenza lì. In ogni caso gli agenti hanno deciso di chiedere l'intervento dei Vigili del fuoco che, usando l'autoscala, sono passati per una finestra entrando in uno dei potenziali alloggi: entrando hanno trovato l'anziano riverso sul pavimento accanto al letto. Era sveglio, ma in evidente stato confusionale, probabilmente era caduto la sera prima, ma non era riuscito a rialzarsi e neppure a recuperare il telefono. È stato quindi affidato a un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso.