E' stato fissato l'interrogatorio di convalida del finanziere tratto in arresto per droga nella mattinata di sabato nei pressi di Mola a Formia.

L'udienza si terrà, in video-collegamento dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Formia, mercoledì 3 febbraio alle ore 9.30.

Il 49enne, assistito dall'Avvocato Vincenzo Macari, comparirà virtualmente dinanzi al G.U.P. del Tribunale di Cassino, dottoressa Vittoria Sodani.

Il finanziere in forza alla Scuola nautica di Gaeta, non impiegato in servizi operativi, è stato sorpreso con alcune dosi di cocaina durante un servizio antidroga congiunto delle Fiamme gialle e degli agenti del Commissariato di polizia di Formia