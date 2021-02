Primo giorno infernale. L'esordio della prenotazione online per i vaccini agli ultraottantenni è stato disastroso. E nel Lazio gli anziani sono quasi mezzo milione: sarà lunga di questo passo. Lunghissima. Quella di ieri non è stata una giornata facile. Il sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it è rimasto a lungo bloccato (chi è riuscito a entrare non ha potuto fare la prenotazione) e il numero per l'assistenza impossibile da raggiungere.

La campagna di vaccinazione doveva partire il 1° febbraio ma di fatto, almeno fino a mezzogiorno, è rimasta al palo. In tanti hanno sfidato il sonno, restando svegli davanti al pc aspettando la mezzanotte per prenotare l'antidoto over 80 (sulla piattaforma è possibile farlo anche da parte dei familiari). Basta inserire il codice fiscale, selezionare il punto di somministrazione e la prima data disponibile. Ma come era facile prevedere, non è stato così semplice. All'indirizzo indicato, dalla mezzanotte è comparsa una schermata fissa della Regione e di Salute Lazio: «Il sistema sarà attivo da lunedì 1° febbraio». Senza specificare l'ora. E poi «In attivazione il portale della Regione Lazio per la prenotazione della vaccinazione anti covid-19 per over 80». Da lì, però, nessuno è riuscito a procedere. Quindi tutti a letto, aspettando la mattina per riprovare. All'alba sul sito di Salute Lazio è comparsa una nuova comunicazione «L'accesso è stato spostato alle ore 12 per un problema tecnico». Anche il numero telefonico dedicato all'assistenza (06 164161841) è risultato perennemente irraggiungibile. E così la protesta ha iniziato a viaggiare sui social con migliaia di utenti che hanno lamentato di aver messo la sveglia per prenotare il vaccino, ma non sono riusciti neanche a collegarsi al sito di Salute Lazio.

Eppure la pubblicità della campagna di vaccinazione parlava chiaro: sito per le prenotazioni online attivo dal primo febbraio e per le persone in difficoltà disponibile anche il numero verde 800 118 800 (con un disco che chiede di riprovare domani) oltre al numero 06 164161841, che invece neanche squillava

. Poi come d'incanto sulla pagina Facebook della Regione ecco un messaggio rassicurante: «Online il sito per prenotare le vaccinazioni anti Covid per gli over 80. Nei primi 7 minuti 2.200 prenotati». Era da poco passato mezzogiorno, e da lì ancora proteste da tutti coloro che non riuscivano ad entrare. Da quel momento abbiamo provato anche noi, fino alle 13.30 circa, senza risultati: sito non raggiungibile. Abbiamo riprovato ancora verso le 15 e niente, ancora sito off limits. «Ho fatto tutti i passaggi fino alla fine ma al momento della prenotazione, tutto bloccato, codici errati, tutto rosso, e mi ha buttato fuori», è stata la triste realtà per chi è riuscito ad entrare.

Il sito non va. Invece stando alla nuova comunicazione della Regione funziona ed anche bene «Sono state superate le 7mila prenotazioni», abbiamo letto alle 15.30 sulla pagina Facebook di Salute Lazio. «Ricordiamo agli utenti che non si tratta di un click-day e che le prenotazioni rimarranno aperte per la fascia degli over 80 per tutte le prossime settimane - le dichiarazioni dell'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato - Online si potrà prenotare in orario continuato h24. Siamo consapevoli che l'aspettativa è molto alta e i numeri sono talmente rilevanti, poiché parliamo di circa mezzo milione di potenziali prenotazioni, che avevamo esigenza di testare il sistema per garantirne la tenuta. Se ci dovessero essere dei rallentamenti chiediamo comprensione, poiché stiamo gestendo un numero di prenotazioni pari all'intera popolazione di una città media italiana. Sono state segnalate inoltre 300 richieste domiciliari che sono state inviate alle Asl di residenza».