Momenti di apprensione, nel tardo pomeriggio di ieri, per le sorti di un'anziana donna, investita da un'automobile mentre attraversava la strada a piedi. È successo in via Isonzo, in prossimità dell'incrocio con via Gaeta, proprio di fronte al parcheggio del vicino supermercato Conad, dove la pensionata, una donna di 85 anni che vive nei paraggi, attraversava la strada sotto la pioggia battente, coperta dall'ombrello. Alla guida della vettura, una Toyota Aygo, sedeva a sua volta un anziano che sostiene di non avere visto il pedone in tempo per fermarsi. Fatto sta che l'impatto è stato abbastanza violento, come testimoniano i danni dell'utilitaria, in particolare il parabrezza sfondato.

La donna quindi, soccorsa da un'ambulanza del servizio 118, è stata trasportata d'urgenza presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti: le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto, ma vista l'età i medici hanno deciso di tenerla in osservazione per escludere eventuali complicazioni. Per gli accertamenti del caso sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale, ma la vettura era stata spostata e sono state necessarie alcune testimonianze per ricostruire l'accaduto.