È Enza Caporale, ex vicario della Prefettura di Roma il nuovo commissario straordinario nominato dalla prefettura di Latina per il comune Cisterna di Latina dopo la sfiducia al sindaco Carturan. In questi minuti l'incontro con l'ex primo cittadino Mauro Carturan che Enza Caporale ha incontrato questa mattina presso il palazzo Caetani per un fattivo passaggio di consegne. L'ormai ex sindaco ha raccolto la mozione di sfiducia. dal consiglio comunale che si era svolto la scorsa settimana, il primo e ultimo della sua amministrazione. Sfiducia arrivata a pochi mesi dalle elezioni.