Nella giornata di ieri, i carabinieri di Borgo Grappa, hanno denunciato 5 giovani ritenuti responsabili di una aggressione avvenuta a Sabaudia lo scorso 14 dicembre.

I militari, a conclusione di una attività d'indagine, scaturita dalla denuncia sporta da un 25enne di origini indiane, deferivano all'autorità giudiziaria, in stato di libertà, per i reati di "lesioni in concorso e minacce" cinque giovani di età compresa tra i 26 ed i 36 anni, tutti di origini indiane.

I militari sono riusciti a individuare indizi di reità nei confronti dei giovani, che nel corso dell'episodio delittuoso utilizzavano un'arma da taglio e bastoni di legno nei confronti della vittima.