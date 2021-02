L'uomo è stata arrestato e condotto presso il proprio domicilio in attesa di rito direttissimo, mentre l'arma sottoposta a sequestro.

L'uomo, verso le ore 20 di ieri, dopo essersi introdotto all' interno di un esercizio commerciale Carrefour", aveva minacciato due addette alla vendita, brandendo un coltello al fine di costringerle a consegnare l'incasso. Il tempestivo intervento dei militari dell'Arma, impegnati in specifico servizio di pattuglia, prontamente allertati dalla locale centrale operativa, consentiva di bloccare il malvivente e disarmarlo all'interno del suddetto locale.

I carabinieri della stazione di Sabaudia hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di tentata rapina un 43 enne del posto.

