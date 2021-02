I dati Comune per Comune

La Asl fa sapere che ci sono anche 76 guariti in più rispetto a ieri.

Il numero basso dei casi potrebbe essere legato a un numero basso di tamponi. Purtroppo la Asl di Latina non fornisce questo dato che sarebbe fondamentale per capire l'effettiva incidenza dei numeri.

Importante flessione dei casi positivi al Coronavirus in provincia di Latina. I dati forniti dal bollettino della Asl non sono mai stati così bassi da questa estate. Nelle ultime 24 ore sono infatti appena 41 i nuovi positivi al Covid19, mentre si registrano purtroppo 8 decessi, 6 nelle ultime 24 ore e due recuperati dal calcolo dei mesi precedenti. I decessi sono registrati a Aprilia (1) Latina (2) Sezze (1) Sabaudia(1) e Gaeta (1).

