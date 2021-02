Sembrerebbe essere un suicidio ciò che è avvenuto alle 17 e 30 a largo Camangi a Velletri. L'uomo, 60 anni, in quel momento era solo in casa. Sembra che da tempo lottasse con una malattia e potrebbe aver deciso di farla finita. Il suicidio infatti sembra essere l'ipotesi più accreditata.

