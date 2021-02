Aprilia ci ha preso gusto e concede il bis al SuperEnalotto a distanza di soli tre giorni. La cittadina laziale in provincia di Latina, infatti, nel concorso di martedì 2 febbraio, centra il secondo "5" consecutivo regalando al fortunato giocatore un premio da 50.253,94 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il bar ristorante La Cascina in via Mediana 56. Procede senza ostacoli la marcia del Jackpot arrivato a 101,8 milioni di euro che verranno messi in palio domani, giovedì 4 febbraio. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio, riporta Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.