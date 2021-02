In particolare le indagini condotte dal personale dell'arma consentivano di accertare che la suddetta, lo scorso anno, aveva falsamente denunciato di essere rimasta vittima di una truffa durante l'acquisto di un telefono cellulare e la relativa attivazione della scheda sim, sebbene realmente ad essa in uso, al fine di evitare i conseguenti pagamenti.

Nella giornata di ieri, a Gaeta, i militari della locale tenenza carabinieri, a conclusione di mirata attività investigativa hanno deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria, una 23 enne del posto ritenuto responsabile del reato di simulazione di reato.

