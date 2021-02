Prima dose agli inizi di marzo e seconda alla fine dello stesso mese: sono le date, giorno più giorno meno, in cui verranno immunizzati gli anziani che hanno prenotato il proprio vaccino nella struttura ospedaliera di Fondi. Una settimana in più si dovrà attendere per farlo a Priverno: prima iniezione intorno al 20 e richiamo nella prima decade di aprile. Gli over 80 che invece hanno scelto la clinica di Città di Aprilia e il Dono Svizzero di Formia per ricevere l'antidoto Pfizer dovranno attendere la prima parte di aprile, col richiamo fissato dopo 21 giorni.

Discorso a parte per il capoluogo: è vero che il numero di over 80 residenti nel Comune di Latina non è paragonabile a quello delle altre città della provincia, ma la differenza dei tempi della vaccinazione è davvero enorme e poteva essere gestita in maniera diversa. Chi ha effettuato la propria prenotazione ieri, per ricevere il siero al Goretti, si è visto assegnare date lontanissime: la prima dose agli inizi di maggio, la seconda alla fine. E sono ancora soltanto poco più di 15mila le prenotazioni totali effettuate nel territorio pontino, dove gli over 80 raggiungono le 40mila unità.