Una nuova ordinanza di custodia cautelare è stata notificata oggi - secondo quanto riporta l'Ansa - ai quattro giovani indagati dalla Procura di Velletri e dai Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Colleferro, al termine di ulteriori attività di indagine. Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia erano finiti in carcere perché accusati di aver causato la morte del giovane Willy Monteiro Duarte.

