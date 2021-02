Tre giovani feriti in codice giallo soccorsi dal 118 e portati al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia a seguito dell'incidente verificatosi nel tardo pomeriggio lungo via Nerone, angolo via Caligola.

Due vetture, una Fiat 600 ed una Dacia Sandero si sono scontrate e la Fiat, a seguito dell'urto, è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica, mentre l'altra vettura ha divelto una colonnina dell'energia elettrica.

Sul posto sono giunti, oltre al personale dell'ambulanza, gli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza l'area ed effettuato i rilievi. Gli agenti hanno anche richiesto le analisi del sangue per entrambi i conducenti delle due auto.