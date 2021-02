Ennesimo incidente stradale questa sera nel territorio di Pontinia. Due le persone coinvolte ed entrambe sono state trasportate in ospedale.

Il sinistro è avvenuto lungo l'Appia, all'altezza dell'incrocio con la Migliara 47, poco dopo le 19. L'impatto tra le vetture, avvenuto per cause al vaglio degli investigatori, è stato piuttosto violento: una delle auto si è ribaltata, mentre l'altra è finita fuori strada.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Il personale del 118, dopo le prime cure, ha provveduto a trasportare in ospedale le persone coinvolte per i dovuti accertamenti. Sul posto, pure i vigili del fuoco di Latina, che hanno lavorato anche per mettere in sicurezza i veicoli, e i militari dell'Arma della Stazione di Pontinia.

Sono stati i carabinieri, sotto il coordinamento della Compagnia di Latina, ad occuparsi dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica di quanto accaduto ieri sera lungo l'Appia.

Per consentire ai soccorritori e alle forze dell'ordine di operare in condizioni di sicurezza, il traffico è stato divieto fino a quando i due veicoli non sono stati rimossi.