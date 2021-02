Ad Aprilia il video della folle aggressione in strada ai danni di un 18enne sta scatenando timori e preoccupazione.

Ad intervenire su quanto accaduto, in primis, è il sindaco Antonio Terra: "Ciò che è accaduto l'altra sera in via Verdi è un fatto grave per molti aspetti. Perché si è trattato di un atto di violenza gratuita e insensata. Perché la scelta della vittima è stata del tutto "casuale". Perché a compiere l'atto sono stati minorenni. Per le conseguenze che ha avuto sul ragazzo colpito, che probabilmente sarà costretto a portare sul suo volto il segno di quell'atto schifoso e vigliacco per tutta la vita. Questa mattina ho avuto modo di confrontarmi con l'Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Elvis Martino e con l'Assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia, che già nella giornata di ieri si erano interessati al fatto con particolare riguardo per le condizioni della giovane vittima. Abbiamo condiviso la necessità (persino l'urgenza) non solo di condannare pubblicamente quanto accaduto, ma anche di promuovere azioni, spazi e momenti di confronto con le realtà sociali, le forze dell'ordine e le istituzioni scolastiche ed educative della Città, per progettare strumenti di contrasto e prevenzione nei confronti di questa violenza cieca e assolutamente folle. Sono certo che solo un impegno corale e comunitario possa esserne l'antidoto. Ringrazio i Carabinieri di Aprilia cha hanno risposto prontamente, assicurando da subito il massimo impegno nelle indagini. Seguiamo con apprensione le condizioni del ragazzo, vittima di questo gesto sconsiderato. A lui rivolgiamo i nostri migliori auguri di guarigione".

Intanto in città si teme l'emulazione. In attesa di capire come potranno muoversi i carabinieri che nel frattempo avrebbero identificato i ragazzini che hanno compiuto e ripreso il gesto in via Verdi - al momento la vittima non avrebbe ancora sporto formale denuncia e la prognosi iniziale inferiore ai dieci giorni non permette di agire di ufficio - Pina Ricci Presidente del movimento internazionale Giustizia e Lealtà condanna quanto accaduto lunedì ma si chiede anche cosa facciano le istituzioni che governano la città.

"Fatti del genere non dovrebbero proprio accadere. Sono gesti che vanno condannati e puniti, per questo esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a questo ragazzo e la sua famiglia. Mi domando, però, senza polemiche ma da cittadina e da madre, che fine abbia fatto l'Osservatorio che abbiamo ad Aprilia e che dovrebbe valutare proprio fenomeni criminali di questo genere".