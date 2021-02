Avviso di garanzia per l'ex sindaco di Formia Paola Villa per l'assunzione nello staff di Mario Taglialatela. A darne notizia la stessa ex sindaco.

"Nella giornata di ieri mi è stato notificato l'avviso di garanzia, con il quale sono stata informata di essere indagata per il reato di abuso d'ufficio in merito alle procedure di assunzione del dott. Mario Taglialatela nel mio staff, mentre ho ricoperto il ruolo di sindaco di Formia- afferma Paola Villa - Con la collaborazione del mio legale, Avv. Macari, chiederò al più presto al pubblico ministero titolare dell'indagine in corso, di essere sentita, così da chiarire tutti i passaggi che potrebbero aver ingenerato equivoci o che richiedono ulteriori approfondimenti.

Nell'attesa del confronto col magistrato per cui resto a disposizione, confermo la mia fiducia nella macchina giudiziaria e confido nel buon esito delle indagini in corso, certa di poter dimostrare il buon operato mio e della mia amministrazione sempre attenta al rispetto delle regole e nell'interesse della città di Formia che con orgoglio ho difeso e continuerò a difendere".