Malore in acqua, perde la vita un uomo sul lungomare di Sabaudia. E' quanto avvenuto oggi nel primo pomeriggio non lontano dalla Bufalara dove stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto un uomo si trovava in acqua con un rastrello per le telline. Poi il malore.

Ad allertare i soccorsi sono state alcune persone che stavano passeggiando in spiaggia. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Croce Amica che hanno provato a rianimare l'uomo per diversi minuti. Chiesto anche l'ausilio di un'eliambulanza atterrata in spiaggia. Purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto anche i Carabinieri di Borgo Grappa e di Sabaudia.