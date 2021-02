Nella giornata di oggi, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata ad Aprilia, i poliziotti del Commissariato di Cisterna di Latina hanno tratto in arresto un 37enne, che aveva in casa tre chili di droga del tipo marijuana, già essiccata e pronta per essere immessa sul mercato, oltre a 48 piante di piccole dimensioni dello stesso stupefacente.

L'arresto odierno avviene al termine di un'attività info-investigativa sul territorio, durata diversi giorni e conclusasi positivamente anche grazie all'impiego di due unità cinofile della Polizia di Stato, che hanno partecipato alla perquisizione.

Oltre alla droga, gli agenti hanno rinvenuto tre bilance di varia portata perfettamente funzionanti ed un macchinario per la conservazione sottovuoto.

L'odierno arrestato, italiano e gravato da pregiudizi di polizia, aveva inoltre adibito un locale del suo appartamento a vera e propria serra per la coltivazione della marijuana: infatti, la stanza era attrezzata con lampade alogene, condizionatore, estrattore di aria, le pareti erano state rivestite di fogli di alluminio e la porta di accesso ostruita da blocchi di mattoni con un unico varco di accesso, mentre l'unica finestra era stata murata per agevolare la crescita delle piante.

Al termine delle formalità di rito, è stato associato presso il carcere di Velletri, a disposizione dell'A.G..