Avevano puntato sulla velocità i ladri che ieri notte hanno preso di mira il supermercato MD di viale Le Corbusier con l'obiettivo di svuotare la vetrina dei prodotti elettronici, ma guardie giurate e poliziotti sono stati altrettanto rapidi al momento di intervenire, costringendo la banda a battere in ritirata a mani vuote, sventando il furto quando il bottino, per i soliti ignoti, era praticamente a portata di mano. Il piano degli scassinatori è scattato una ventina di minuti prima delle due di ieri notte, quando i banditi avevano preparato l'azione criminale nei particolari: sapevano già dove potevano trovare un varco per intrufolarsi nel negozio, il più vicino all'obiettivo, proprio la vetrina che custodisce principalmente tablet e smartphone.

Utilizzando gli arnesi del mestiere, i ladri hanno prima infranto la vetrata di una porta di servizio, praticamente sradicandola, quindi sono entrati nel supermercato e hanno danneggiato anche il vetro della teca che custodisce il materiale elettronico. Nel frattempo però era scattato l'allarme collegato con la centrale operativa dell'istituto privato di vigilanza Securitas Metronotte e due guardie giurate sono intervenute nel giro di pochi minuti per verificare la segnalazione. Ovviamente la segnalazione era stata inoltrata anche alla Questura e con i vigilanti sono piombate in zona le pattuglie della Squadra Volante. Il loro intervento ha di fatto disturbato l'azione degli scassinatori che sono corsi fuori dal supermercato in fretta e furia, senza avere il tempo di raccogliere le scatole dei tablet che erano uscite dall'espositore nelle fasi concitate dello scasso.