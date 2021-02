L'attività di controllo del territorio finalizzata al rispetto delle disposizioni anti-contagio e alcuni servizi mirati per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti eseguiti dalle Fiamme Gialle pontine nei giorni scorsi hanno portato all'arresto di un cittadino ucraino, residente ad Aprilia, per detenzione a fini di spaccio di 5 dosi di cocaina pari a circa 1.7 grammi di sostanza stupefacente.

In tale ambito, i Finanzieri della Tenenza di Aprilia hanno notato che nella zona prospiciente la caserma e nelle vicinanze di un'area verde era in corso un episodio di spaccio alla luce del giorno. Intervenute prontamente, le Fiamme Gialle pontine hanno subito provveduto ad intercettare l'acquirente e successivamente a bloccare lo spacciatore che nel frattempo, alla vista dei militari operanti, si era dato repentinamente e rocambolescamente alla fuga tra le vie del centro cittadino cercando di disfarsi delle dosi di stupefacente.

L'intuito e la tenacia dei Finanzieri apriliani è stata premiata anche questa volta: infatti, il blitz ha permesso il rinvenimento di 5 dosi di cui lo spacciatore aveva provato a disfarsi durante l'inseguimento per complessivi 1,7 grammi di cocaina, nonché di 180 euro in contanti e 2 telefoni cellulari.

Sulla scorta di quanto emerso, tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed in considerazione dei precedenti specifici del soggetto, che circa due mesi prima era stato già arrestato per fatti di analoga portata, l'indagato è stato tratto in arresto in flagranza di reato per violazione dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/90 (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti).

In data odierna, l'indagato verrà sottoposto a giudizio "per direttissima".