Fiamme in un'area a ridosso di via Sorana, sul versante che guarda verso località Ceriara a Sezze, alle spalle di Monte Trevi.

Intorno alle 14 si è acceso un rogo che in breve tempo, anche alimentato dal vento, ha preso corpo investendo una larga area di macchia mediterranea all'altezza della strada che collega il centro di Sezze con la frazione di Ceriara.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Latina, che da terra stanno cercando di contenere il fronte delle fiamme, nella speranza di non dover ricorrere a mezzi aerei. Nessun disagio, per il momento, al traffico veicolare, ma in alcuni punti le fiamme stanno raggiungendo altezza ragguardevoli. Proprio ieri, dalle pagine del nostro giornale, avevamo lanciato l'allarme sui rischi di smottamento provocati dagli incendi appiccati in maniera dolosa nel corso degli anni, con ettari di vegetazione sparita che non riescono più a contenere i terreni i quali, ammorbiditi dalle piogge e dalle precipitazioni in generale, hanno iniziato a scivolare pericolosamente verso il basso e a non trattenere più l'acqua.

Se quello di oggi, 6 febbraio, potrà essere considerato un indicatore valido, la stagione calda che arriverà potrebbe essere una di quelle da ricordare negativamente sul fronte degli incendi boschivi.