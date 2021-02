Pontina trafficata nella giornata di oggi. La zona gialla ha favorito gli spostamenti tra Comuni, e non sono mancati gli incidenti stradali, fortunatamente senza feriti gravi ma con grandi disagi per la circolazione e diversi chilometri di coda.

Nel primissimo pomeriggio, poco prima di Borgo Montello, in direzione Terracina, un'auto è andata in fiamme per cause in corso di accertamento. Sul posto, i Vigili del fuoco, la Polizia stradale di Aprilia e la Squadra di emergenza Anas per la viabilità e il ripristino della circolazione, tornata alla normalità intorno alle 15.30.

Sempre nel pomeriggio, incidente tra due auto, sempre sulla Sr 148 nel Comune di Pomezia, al chilometro 30+300 in direzione Terracina. Due auto si sono scontrate, per fortuna non c'è stato nessun ferito ma si sono creati diversi chilometri di coda. Anche in questo caso, per i rilievi è intervenuta la Polizia stradale di Aprilia. La Squadra di emergenza dell'Anas si è occupata della viabilità.