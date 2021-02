L'episodio si è registrato ieri pomeriggio alle porte di Latina, nella zona di Fogliano, all'incrocio tra strada Litoranea e via Isonzo. L'automobilista era fermo al semaforo quando ha visto il fumo uscire dal cofano e, istintivamente, ha fermato la vettura a bordo strada.

Sono stati attimi di paura, gestiti però nel migliore dei modi, quelli vissuti ieri pomeriggio da un automobilista che è riuscito a fermare la propria auto prima che fosse troppo tardi: ha visto il fumo uscire dal vano motore e ha accostato, giusto in tempo prima che la macchina venisse avvolta dalle fiamme, alimentate probabilmente da un guasto, comunque in circostanze accidentali.

