Il Comune di Latina e l'Ater fanno squadra, con l'obiettivo di realizzare nuove residenze popolari e di migliorare la qualità abitativa del territorio, soprattutto nelle periferie. La sinergia nasce a margine di un bando del Mit, denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", avviso pubblico che prevede un finanziamento massimo di 15 milioni di euro per ogni proposta e dedicato ai Comuni con più di 60mila abitanti.

Particolarità del bando è che le sinergie tra enti conferiscono un punteggio maggiore. Ed è qui che è nata questa nuova intesa tra Comune e Ater, dove l'Azienta Territoriale per l'Edilizia Residenziale svolgerà il ruolo di soggetto attuatore.

Il progetto che verrà presentato dal territorio di Latina interessa il lotto 46 e 47, le cosiddette "Vele" di via Pierluigi Nervi, l'Icos che si affaccia sulla Pontina e l'adiacente lotto 49. I tratti salienti riguardano una riqualificazione generica dei lotti e la demolizione e la ricostruzione dell'Icos dove verranno realizzati alloggi popolari, mentre il piano terra sarà dedicato a servizi.