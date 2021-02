Guasto sulla rete idrica, ad Aprilia manca l'acqua. Un risveglio da dimenticare per gli apriliani. Oltre alla pioggia e al vento, questa domenica di inizio febbraio i rubinetti di gran parte della città del nord pontino sono rimasti a secco: niente acqua per un problema sulla rete idrica, come segnalato dal gestore Acqualatina.

Il gestore ha inviato il messaggio di allerta alla cittadinanza indicando come l'interruzione si protrarrà fino alla serata odierna. Acqualatina ha disposto un servizio di autobotti in piazza Roma, in via Toscanini (MD), in via Ugo Foscolo (Conad)