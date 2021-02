Dopo tanto parlare, con una settimana di ritardo rispetto al piano iniziale, è arrivato il giorno dei vaccini agli anziani. E' partita oggi la somministrazione dell'antidoto Pfizer agli ultraottantenni, nella nostra provincia così come in tutto il Lazio. A livello regionale finora ne sono stati prenotati 214mila (poco meno della metà del totale): il 13 percento telefonicamente, l'87 percento online (dopo la prima giornata infernale, il sito di Salute Lazio non ha più dato problemi alla pari dei numeri per l'assistenza). A Latina (in foto) i vaccini sono stati somministrati all'interno della tensostruttura allestita al Santa Maria Goretti.



Guardando in casa nostra i vaccini prenotati sono quasi 20mila: per adesso ha risposto presente la metà dei 40mila ultraottantenni pontini. Da noi verranno somministrate 270 dosi al giorno, non una di più, divise tra i cinque presìdi allestiti sul territorio: 30 quantità verranno iniettate nella struttura di Madonna delle Grazie a Priverno, le altre divise in parti uguali (60) tra Latina (Santa Maria Goretti), Formia (Dono Svizzero) Fondi (San Giovanni di Dio) e Clinica Città di Aprilia. L'obiettivo annunciato dalla Regione (in base ai vaccini ad oggi disponibili e garantendo sempre la seconda dose) è di concludere gli over 80 entro i primi giorni del mese di maggio. Ma forse sarebbe il caso di andarci piano con gli annunci almeno finché non arriva la certezza che le consegne Pfizer e Moderna (il siero AstraZeneca andrà agli under 55) siano garantite. Ci resta difficile infatti immaginare che la vaccinazione degli anziani nella nostra provincia possa chiudersi a inizio maggio poiché entrando nel sito di Salute Lazio la realtà è ben diversa: l'ultraottantenne che prenota oggi il suo vaccino al Santa Maria Goretti potrà avere la prima dose il 22 maggio e la seconda il 12 giugno. Senza considerare che all'appello delle prenotazioni mancano ancora migliaia di ultraottantenni pontini.