Un allarme covid è in corso nel campo rom di Castel Romano. Secondo quanto riportato dal portale di Leggo, infatti, ci sarebbero 48 contagi da Coronavirus e un nomade deceduto tra gli ospiti dell'area che è sotto sequestro per gravi danni ambientali. Il campo, che sorge a ridosso della Pontina, sarebbe quindi un focolaio molto pericoloso visto che molti dei rom al suo interno non sono censiti o sono privi di documenti e possono uscire e rientrare a proprio piacimento. Il caso è al vaglio dell'amministrazione di Roma e della direzione Asl capitolina: si pensa anche ad instituire una mini-zona rossa.