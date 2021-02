Una giovane del capoluogo, appena diciottenne, è rimasta coinvolta in un incidente stradale alle porte di Latina: a parte lo spavento, se l'è cavata con qualche contusione, praticamente illesa.

In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità, l'adolescente ha perso il controllo della propria microcar subito dopo la curva di via Torre la Felce, in uscita dal centro città.

Uscendo di strada, il veicolo si è ribaltato, rasentando un palo e un albero. Per la giovane conducente, quindi, non è stato necessario il trasporto in ospedale, solo tanta paura.