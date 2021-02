"Il piano vaccini Lazio si ispira al modello israeliano ovvero seguendo le classi di età. Dopo gli over 80 sara' la volta degli over 70 anni e il vaccino Astrazeneca andrà a tutti i medici di medicina generale "con l'obiettivo di vaccinare ogni due settimane una classe di eta' a partire dalla classe 1966 (55 anni), tenendo conto delle categorie individuate dal ministero". E' quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato che spiega in questo modo come proceder la Regione nel campo del piano vaccini.

Oggi è stata superata la quota delle 240 mila dosi somministrate nel Lazio e si va verso le 108 mila persone che hanno ricevuto i richiami. Stamani hanno preso il via le vaccinazioni per gli over 80 anni. Ad oggi hanno effettuato la prenotazione quasi 230 mila anziani(circa 10 mila i domiciliari). Sono attivi 50 punti di somministrazione (22 nella città di Roma, 13 nella provincia d iRoma, 5 a Latina, 4 a Viterbo e 3 a Frosinone e Rieti).Nella prima giornata erano prenotati 3.601 over 80, di cui 2.083 a Roma, 708 nella provincia di Roma, 270 a Latina, 252 a Frosinone 192 a Viterbo e 96 a Rieti.sul sito salutelazio.it e' possibile trovare il contatore intempo reale del numero delle prenotazioni effettuate per gli over 80.