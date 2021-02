Dal canto loro i gestori del locale si dissociano da quanto accaduto. «Queste cose danneggiano prima di tutto il nostro locale e il lavoro che stiamo portando avanti - dichiara Andrea Fanti, uno dei gestori - Stiamo facendo i salti mortali facendo lavorare bravi ragazzi e ci ritroviamo a fare i conti con episodi che non ci appartengono, né a livello culturale né sociale».

All'arrivo delle pattuglie della Polizia molte delle persone coinvolte sono riuscite a dileguarsi, tranne due uomini che sono stati identificati e hanno dichiarato di essere stati aggrediti senza un motivo e di essersi difesi. A terra sul marciapiede ci sono tracce di sangue, ma la persona ferita si è allontanata con gli altri. Sul caso sono in corso gli accertamenti della Questura.

Una rissa è scoppiata nel tardo pomeriggio di oggi tra piazza del Mercato e piazza Dante, davanti al bar Old Tom Cafè. In circostanze ancora poco chiare, una decina di persone sono arrivate alle mani, colpendolo anche con gli sgabelli del locale.

