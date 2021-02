Un incidente stradale autonomo si è registrato stamattina in via delle Industrie, alle porte di Latina Scalo, dove un furgone di una società di logistica è uscito di strada abbattendo due pali. È successo subito dopo una curva, in circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i riscontri e la gestione della viabilità. Il conducente non ha riportato particolari conseguenze e non ha richiesto il trasporto in ospedale. Stando a una prima ricostruzione, l'autocarro è finito con le ruote sulla banchina urtando un primo palo della rete telefonica è a quel punto il mezzo è diventato ingovernabile, quindi girandosi ha abbattuto anche un secondo palo. Non sono mancati i disagi per la viabilità.