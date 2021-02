L'Istituto comprensivo Aldo Manuzio di Latina Scalo è finito stanotte nel mirino dei ladri. A differenza dei precedenti, però, sembra trattarsi di un colpo mirato visto che i soliti ignoti questa volta non si sono limitati a forzare i distributori automatici di bevande a caccia degli incassi, ma hanno portato via anche diversi computer e altro materiale informatico. La scoperta risale alla mattinata di oggi, al momento dell'apertura, quando il personale scolastico ha trovato diverse stanno a soqquadro e ha dato l'allarme alla centrale operativa del 113. Per un sopralluogo sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante.