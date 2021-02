Elton e Algert Kanani, Klajidi Mada, Juri Macali, tutti pregiudicati residenti a Cori, Ermal Arapaj, pregiudicato residente a Porto San Giorgio, Alfred Belba, domiciliato a Napoli, Ardit Kapedani, attualmente ai domiciliari a Butera, Erald Kuka, di Velletri: sono questi i nomi della banda degli albanesi arrestata oggi dai carabinieri del distaccamento territoriale di Aprilia con l'accusa di narcotraffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si chiama Alba Bianca è il frutto di un lungo e accurato lavoro degli investigatori. A capo dell'organizzazione ci sono i fratelli Algert ed Elton Kanani, residenti a Cori. Elton scappa però in Belgio e poi si muove verso l'Albania dove però continua a gestire l'organizzazione criminale per tramite del fratello che opera insieme a Belba. Nella medesima operazione, questa mattina è stato arrestato anche il fratello di Mata, classe 1999, che durante gli arresti è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina. Secondo le prime risultanze i pusher vivono e orbitano tra Cori e Giulianello, spacciano in entrambi i comuni e nascondono la droga ovunque, riescono a guadagnare anche 2mila euro al giorno consegnando la droga a qualsiasi ora. Nella lista degli indagati anche Francesca Coluzzi di Cori e Daniel Hysa, per i quali è stata la notificato l'obbligo di firma.