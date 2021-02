Ieri personale della Polizia di Stato di Latina ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP presso il Tribunale di Latina – Mario La Rosa, nei confronti 37enne del capoluogo.

La misura adottata che sostituisce ed aggrava la misura non custodiale del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna ed ai luoghi da essa frequentati con prescrizione di non comunicare con qualsiasi mezzo.

Il provvedimento del GIP di Latina, prende spunto da una indagine della Squadra Mobile di Latina che aveva raccolto le ulteriori allarmanti dichiarazioni della donna, prostrata e impaurita dalle ulteriori condotte illecite dall'uomo che hanno dimostrato la sua insofferenza agli obblighi connessi alla misura e, pertanto l'inadeguatezza del divieto di avvicinamento.

La cieca ostinazione dell'arrestato nel compiere veri e propri atti persecutori e minacce continue nei confronti della donna che si sentiva in pericolo, inducevano gli investigatori a ritenere non più sufficente la misura del divieto di avvicinamento, conclusione che, condivisa dall'A.G. portava ieri all'esecuzione dell'ordinanza degli arresti domiciliari, al fine di evitare ulteriori motivi di ansia e pericolo per la vittima.